Пролетевшую над стадионом Медведеву провозгласили королевой мемов

Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram опубликовала смонтированное видео ее проката на этапе серии Гран-при в Москве.

На ролике Медведева во время прыжка в короткой программе взмывает в воздух и пролетает над крышей стадиона. Фигуристка поблагодарила фаната за смешное видео. Подписчики спортсменки также оценили пост.

«Она улетела, но обещала вернуться», «Такое случится, когда Медведева прыгнет четверной», «Ох, а вот и королева мемов. Спасибо за твое чувство юмора», — писали юзеры.

В этом сезоне Медведева не смогла попасть в финал серии Гран-при: она стала второй на этапе в Москве и пятой — в Канаде.

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