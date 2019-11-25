Навка отреагировала на призывы к Загитовой и Медведевой уйти из спорта

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на слова бывшего партнера Романа Костомарова о том, что фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой стоит завершить карьеру. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мне кажется, что никому нельзя судить и говорить, кому заканчивать, а кому нет. Только сам спортсмен или его тренерский состав могут решать подобные вопросы», — заявила Навка.

По ее мнению, Медведева уже прошла период взросления, а Загитова еще только оформляется. Олимпийская чемпионка посчитала, что Загитовой на данный момент сложнее всего.

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23 ноября Костомаров заявил, что Медведевой и Загитовой не стоит надеяться на высокие результаты. По его мнению, им надо вовремя заканчивать карьеру.

В этом сезоне Медведева вновь не смогла попасть в финал серии Гран-при: она стала второй на этапе в Москве и пятой — в Канаде. Результат Загитовой позволил ей участвовать в финале соревнований.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, победительница чемпионата мира и Европы. На Играх в Пхенчхане Медведева уступила только Загитовой. Кроме того, фигуристка дважды выигрывала финал Гран-при, а также стала двукратной чемпионкой мира и Европы.

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