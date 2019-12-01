«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с новичком АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 1 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:2. На 11-й минуте гостей вывел вперед Джек Грилиш, через 31 минуту мяч после удара форварда «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда отскочил от штанги в голкипера бирмингемцев Тома Хитона и оказался в воротах. На 64-й минуте Виктор Линделев вывел манкунианцев вперед, но через две минуты Тайрон Мингс сравнял счет.

После 14 туров в активе «Манчестер Юнайтед» 18 очков, команда находится на девятом месте в турнирной таблице. «Астон Вилла» с 15-ю очками расположилась на 15-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 4 декабря на своем поле встретится с «Тоттенхэмом». Астон Вилла в тот же день на выезде сыграет с «Челси».

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