«Саутгемптон» выиграл в матче худших команд АПЛ

«Саутгемптон» обыграл «Уотфорд» со счетом 2:1 в матче 114-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент« Ленты.ру».

Матч прошел в субботу на стадионе «Сент-Мэрис» в «Саутгемптоне». Первыми во встрече отличились гости. Исмаила Сарр поразил ворота хозяев на 24-й минуте. «Святые» сумели отыграться только во втором тайме. На 78-й минуте отличился Дэнни Ингз, а уже на 83-й — Джеймс Уорд-Проуз.

Встреча «Саутгемптон»а и «Уотфорд»а стал матчем аутсайдеров лиги. Обе команды замыкали турнирую таблицу АПЛ. Благодаря победе, «Саутгемптон» поднялся до 18-го места, опередив «Норвич Сити». У последнего — матч в запасе.

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