«Кристал Пэлас» прервал серию из пяти матчей без побед в АПЛ

«Кристал Пэлас» на выезде обыграл «Бернли» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 30 ноября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В добавленное к первому тайму время лондонцев вперед вывел Уилфрид Заха. На 78-й минуте матча Джеффри Шлупп удвоил преимущество «Кристал Пэлас».

Лондонцы прервали серию из пяти матчей подряд в АПЛ без побед, набрали 18 очков и вышли на десятое место в чемпионате. В активе «Бернли» столько же очков, но команда опережает «Кристал Пэлас» по дополнительным показателям и занимает восьмую позицию.

В следующем туре «Кристал Пэлас» 3 декабря на своем поле примет «Борнмут». «Бернли» в тот же день дома сыграет с «Манчестер Сити».

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