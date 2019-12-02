Российский турнир по самбо завершился масштабным побоищем

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В Ингушетии во время турнира по самбо вспыхнула массовая драка. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Потасовка началась во время схватки между соперниками из Ингушетии и Чечни. О причинах конфликта не сообщается, однако в драку оказались вовлечены и спортсмены, и болельщики. Как сообщает ТАСС, участников конфликта удалось быстро разнять благодаря работе службы безопасности спорткомплекса. «Никто не травмирован и в правоохранительные органы не привлекался», — говорится в сообщении Минспорта Ингушетии.

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