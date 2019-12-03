Дания оправдалась за помехи «Северному потоку-2»

До того, как выдать разрешение на строительство «Северного потока-2», Дания должна была убедиться в соответствии проекта экологическим стандартам и международным обязательствам страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление посла Дании в России Карстена Сендергорда.

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Дипломат заверил, что задержка в выдаче разрешения на строительство оператору газопровода Nord Stream 2 не имела политической подоплеки. «Это чисто административное решение и довольно прозрачный процесс», — сказал Сендергорд.

Дания выдала разрешение на прокладку газопровода «Северный поток-2» в своей экономической зоне в конце октября. Однако позднее выяснилось, что разрешение было обжаловано. Автор жалобы не раскрывался, хотя о таком желании говорил министр энергетики Украины Алексей Оржель.

В Датском энергетическом агентстве пояснили, что обжалование обычно не отменяет изначальное решение, но такой сценарий не исключен. Однако позднее стало известно, что энергетическое агентство все же разрешило Nord Stream 2 продолжить прокладку труб.

Задержка в выдаче разрешения на прокладку трубопровода привела к срыву сроков строительства «Северного потока-2», который планировали завершить до конца 2019 года. Теперь срок запуска газопровода перенесен на середину 2020 года.

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