Украина признала свою «токсичность» для США

Глава МИД Украины Вадим Пристайко констатировал, что в США тема Украины стала «токсичной» для политиков. Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News.

По словам украинского министра, это произошло на фоне попыток Демократической партии добиться импичмента президента США Дональда Трампа, которого обвиняют в оказании давления на украинского коллегу Владимира Зеленского. Еще одна причина «токсичности» заключается в том, что Украина в первую очередь ассоциируется у граждан США с вмешательством в выборы, хотя «американцы не помнят, с чего все началось», добавил Пристайко.

При этом украинские дипломаты продолжают поддерживать контакты с представителями как демократов, так и республиканцев, пытаясь донести до них, что в их «внутреннем противостоянии нет ничего, что касалось бы Украины». Пристайко призвал США решать свои вопросы на избирательных участках и не втягивать в это Киев.

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В октябре на Украине возобновили дело о вмешательстве страны в американские выборы президента в интересах кандидата Хиллари Клинтон. Фигуранты дела — руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник и его подчиненные. Поводом для расследования стали показания депутата Верховной Рады Бориса Розенблата, который заявил, что директор бюро передал штабу Клинтон черную бухгалтерию Партии регионов, в которой был компромат на главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани также говорил о существовании доказательств украинского вмешательства.

В сентябре в США начался скандал из-за информации о том, что глава Белого дома якобы пытался оказать давление на Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского звонка украинскому коллеге президент США требовал от него начала расследования действий сына Джо Байдена (Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом республиканца на выборах в 2020 году) в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи.

На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента. Трамп распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил президенту Украины каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

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