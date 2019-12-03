Установлены личности всех погибших в ДТП в Забайкалье

Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье. Об этом рассказал глава Сретенского района края Алексей Закурдаев, передает ТАСС.

Отмечается, что при падении автобуса с моста погибли 19 человек, среди которых два читинца и 17 жителей Сретенского района. Все 19 личностей опознаны, а утром во вторник, 3 декабря, будет проведена официальная процедура опознания 19-ой погибшей. Родственники девушки прибыли из Читы, чтобы подтвердить ее личность.

Ранее сообщалось, что среди 19 погибших четверо — дети. Также 2 декабря стало известно о том, что врачи спасли ребенка пассажирки автобуса на шестом месяце беременности.

1 декабря в Забайкалье с моста в реку Куенга рухнул автобус, следовавший по маршруту Сретенск — Чита. В салоне находились 43 пассажира. В результате аварии 19 человек погибли, еще 19 были госпитализированы. По одной из версий, причиной аварии стало лопнувшее колесо.

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