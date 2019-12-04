Найден виновный в «оглуплении» украинцев

В нынешнем низком уровне образованности украинцев виноваты царская Россия и СССР. Такое мнение высказал преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в издании «Новое время».

По его словам, при царском режиме интеллектуальный потенциал украинцев «выхолащивался столетиями», а попытки развивать собственную науку, культуру и искусство «агрессивно подавлялись». СССР же перенял эту практику, «переманивая с Украины лучшие умы и таланты».

В постсоветское время ситуация, уверен Компан, продолжает ухудшаться. «Уровень образованности, до которого докатилась Украина не то, что оставляет желать лучшего, это слишком мягкая формулировка, а просто удручает и даже пугает», — посетовал эксперт.

Материалы по теме Мова против русского Как русский язык на Украине стал главной угрозой правлению Зеленского

Ранее министр образования Украины Анна Новосад подтвердила, что все русскоязычные школы в стране перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года. Она напомнила также, что начиная с осени 2023-го на украинский переведут и те учебные заведения, в которых обучение проходит на языках Евросоюза. 7 октября в МИД России заявили, что власти Украины продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны.

16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Ранее в сентябре 2017 года также был принят закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!