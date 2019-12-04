Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии

Российские Воздушно-космические силы нанесли сильный удар по окрестностям сирийского Алеппо. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Атака началась 3 декабря в 23:45 по местному времени (00:35 4 декабря по московскому). По информации издания, российские войска атаковали позиции боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной на базе «Джабхат ан-Нусры», которую США считают частью «Аль-Каиды» (организации запрещены в России). Удары были произведены около города Шейх Ахмад (Sheikh Ahmad) недалеко от турецкого наблюдательного пункта в Таль аль-Эйс (Tal Al-‘Eis).

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Российские военные самолеты ударили по боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» и их союзникам в южной части Алеппо. Отмечается, что Россия и Сирия сосредоточили силы на юге и западе города в связи с активизацией боевиков в регионе.

2 декабря военные базы в Сирии, где располагаются сирийские правительственные войска и поддерживающие их российские вооруженные силы, дважды за ночь атаковались беспилотниками. Российским силам ПВО удалось сбить цель на безопасном расстоянии, в результате никто не пострадал.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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