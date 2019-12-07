Обозвавший спасителя детей педофилом Маск выиграл суд и уверовал в человечество

Глава Tesla Илон Маск выиграл в суде по делу о клевете за употребление слова «педофил» в отношении британского дайвера Вернона Ансворта, участвовавшего в спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде. Об этом сообщает Reuters.

Присяжные окружного суда США в Лос-Анджелесе посчитали, что высказывание является оскорблением, но не клеветой. Решение было принято на четвертый день заседаний. Ансворт в иске требовал с миллиардера 190 миллионов долларов. Как сообщает BuzzFeed News, выйдя из суда, Маск заявил, что его «вера в человечество восстановлена».

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Один из присяжных пояснил изданию, что решение было принято из-за того, что в записях бизнесмена не указывалось напрямую, о ком идет речь. Адвокат дайвера на суде настаивал, что читатели понимали, кого именно Маск обзывал педофилом, и считали это прямым обвинением в отношении Ансворта. Защита главы Tesla использовала аргумент о том, что эти слова были оскорбительными, но не клеветническими.

Конфликт между Маском и Ансвортом разгорелся из-за того, что дайвер раскритиковал план миллиардера по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде с помощью специально сконструированной мини-субмарины. Ансворт тогда заявил, что идея является пиар-ходом, и посоветовал «засунуть эту подлодку куда поглубже». В июле 2018 года Маск написал твит, где обозвал Ансворта педофилом, однако позднее удалил публикацию и извинился.

Тем не менее в сентябре 2018 года в электронной переписке с журналистом BuzzFeed Маск снова назвал дайвера педофилом, но на этот раз прямо указал, что он женат на 12-летней девочке, а также известен продажей детей в сексуальное рабство. В письме содержалась пометка о том, что оно не предназначено для публикации, но по закону для этого необходимо согласие каждой из сторон. В мае 2019 года стало известно, что Маск предстанет перед судом по иску Ансворта.

Группа из 12 школьников и их футбольного тренера пошла в пещеру после тренировки 23 июня, однако из-за дождей вход оказался затоплен. Всех пропавших нашли живыми через десять дней после исчезновения. Они сидели в одном из гротов в четырех километрах от входа. Спасательная операция продлилась до 10 июля.

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