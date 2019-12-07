Прямая видеотрансляция матча «Манчестер Сити» — МЮ пройдет онлайн

«Ман Сити» примет «Манчестер Юнайтед» на «Этихаде» в 16-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2019/20. Матч пройдет 7 декабря и начнется в 20:30 по московскому времени. Смотрите прямую видеотрансляцию онлайн по сезонной подписке в подарок.

В 15-м туре «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Тоттенхэм». После победы над «шпорами» «красные дьяволы» поднялись на шестое место в турнирной таблице. Сейчас у команды Уле-Гуннара Сульшера 21 очко. Развить успех МЮ будет непросто: в прошлом сезоне «горожане» выиграли обе личные встречи, 3:1 дома и 2:0 на выезде.

У команды Хосепа Гвардиолы критическое отставание от «Ливерпуля» в 11 очков, и половина сезона уже позади. «Манчестер Сити» пропустил вперед еще и «Лестер»: коллектив Брендана Роджерса имеет 35 очков, а это на три больше, чем у «Ман Сити».

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