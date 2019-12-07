Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео

Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко выложил в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлены перебрасываемые по железной дороге танки.

Поезд с боевыми машинами сняли в Днепре из окна проезжавшего мимо автомобиля. Автор видеозаписи неизвестен, его голос изменен. Снимающий утверждает, что колонна Т-64 и другой военной техники движется в направлении Донецка. «Это мы разоружаемся так», — саркастически замечает оператор.

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Ранее в Киеве прошло закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором утвердили сценарий реинтеграции Донбасса. Секретарь Алексей Данилюк не исключил эскалации ситуации после «нормандского саммита» 9 декабря.

6 декабря народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что украинская сторона готовит диверсию в преддверии саммита нормандской четверки в Париже, чтобы сорвать переговоры и выполнение минских договоренностей.

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