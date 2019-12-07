Худшая команда АПЛ прервала серию из трех поражений подряд

«Уотфорд» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 7 декабря, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели возможности забить, но отличиться никому не удалось.

После 16 туров в активе «Уотфорда», который прервал серию из трех поражений подряд, девять очков, команда занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» с 22 очками находится на седьмой позиции.

В следующем туре «Уотфорд» 14 декабря на выезде встретится с «Ливерпулем». «Кристал Пэлас» двумя днями позже примет «Брайтон».

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