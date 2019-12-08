«Ньюкасл» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»

«Саутгемптон» на выезде проиграл «Ньюкаслу» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 8 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Гостей на 52-й минуте вывел вперед Дэнни Ингс. Через 16 минут Джонджо Шелви восстановил равенство. За три минуты до конца основного времени матча Федерико Фернандес принес победу «сорокам».

«Саутгемптон» после 16-ти туров имеет в активе 15 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. В активе «Ньюкасла» 22 очка, команда расположилась на десятой строчке.

В следующем туре «Ньюкасл» 14 декабря на выезде встретится с «Бернли». «Саутгемптон» в тот же день на своем поле примет «Вест Хэм».

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