Британские фанаты устроили драку прямо на поле

Видео: @FBAwayDays / Twitter

Матч третьего по силе дивизиона чемпионата Англии был прерван из-за драки между болельщиками. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Football Away Days.

«Блэкпул» принимал на своем поле «Флитвуд». Один из фанатов хозяев выбежал на поле. Догнать нарушителя пытались сотрудники арены.

С противоположной трибуны навстречу фанату «Блэкпула» бросились два болельщика «Флитвуда». Завязалась драка, которая спровоцировала других фанатов покинуть свои места и начать беспорядки.

Встреча прошла 7 декабря и завершилась победой «Блэкпула» со счетом 3:1.

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