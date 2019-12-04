Рукопожатие юных баскетболистов привело к побоищу

В американском Финиксе после матча школьных баскетбольных команд произошла массовая драка. Видео появилось на сайте газеты The Arizona Republic.

По информации издания, спортсмены выстроились для традиционного послематчевого рукопожатия, в процессе которого и началась потасовка. В ней приняли участие сами игроки, фанаты и родители баскетболистов. Драку удалось остановить полицейским.

В результате инцидента никто не пострадал и не был арестован. Директор школы, в которой состоялся матч, Дэвид Хайнс, пообещал найти виновников случившегося.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!