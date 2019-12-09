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«Представитель Гарика Харламова» обманул москвичку на 250 тысяч рублей

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Организатор праздничных мероприятий Нигилина Мельникова стала жертвой мошенника, представившегося представителем резидента Comedy Club Гарика Харламова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Москвичка объяснила, как мужчина обманул ее: сначала он предложил заключить договор о выступлении артиста и попросил 250 тысяч рублей в качестве предоплаты. Она перевела эти деньги, но позднее узнала, что на эту дату у Харламова уже были запланированы другие концерты.

Мельникова попросила вернуть деньги, но после этого самозванец перестал выходить с ней на связь. Итоговая сумма, которую выставил обманщик, составила более трех миллионов рублей. Выступление планировалось 21 декабря. По словам организатора, Харламов не знает о человеке, обманувшем ее.

Ранее неизвестные разместили объявление о продаже дома в Подмосковье, проиллюстрировав описание снимками особняка российской танцовщицы Анастасии Волочковой. Артистка возмутилась тем, что риелторы использовали фотографии ее коттеджа.

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