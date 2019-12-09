«Представитель Гарика Харламова» обманул москвичку на 250 тысяч рублей

Организатор праздничных мероприятий Нигилина Мельникова стала жертвой мошенника, представившегося представителем резидента Comedy Club Гарика Харламова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Москвичка объяснила, как мужчина обманул ее: сначала он предложил заключить договор о выступлении артиста и попросил 250 тысяч рублей в качестве предоплаты. Она перевела эти деньги, но позднее узнала, что на эту дату у Харламова уже были запланированы другие концерты.

Мельникова попросила вернуть деньги, но после этого самозванец перестал выходить с ней на связь. Итоговая сумма, которую выставил обманщик, составила более трех миллионов рублей. Выступление планировалось 21 декабря. По словам организатора, Харламов не знает о человеке, обманувшем ее.

Ранее неизвестные разместили объявление о продаже дома в Подмосковье, проиллюстрировав описание снимками особняка российской танцовщицы Анастасии Волочковой. Артистка возмутилась тем, что риелторы использовали фотографии ее коттеджа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!