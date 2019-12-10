Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение. Как сообщает CBS News, после инцидента бегуна вычислили и наказали.

Бозарджян вела репортаж с места события и стояла спиной к бегущим мимо людям, которые норовили помахать в камеру. Один из бегунов хлопнул репортершу по ягодицам, она на секунду замолчала, но затем продолжила вести эфир

Пользовательница Twitter под ником GrrrlZilla опубликовала видео случившегося в своем аккаунте. На ее пост обратила внимание сама Бозарджян, которая ретвитнула публикацию и обратилась к ударившему ее бегуну: «Ты нарушил мои права, объективировал и смутил меня. Никакая женщина никогда не должна сталкиваться с подобным на работе или где бы то ни было».

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Твит Бозарджян стал вирусным и в первый же день собрал более 659 тысяч лайков и 178 тысяч ретвитов. Многие пользователи поддержали журналистку. «Если кто-то способен сделать это в прямом эфире, пусть не удивляется, когда его настигнут последствия. Очень жаль, что с тобой это произошло», — заметила юзер RyleeKirk. «Ты прекрасно справилась с этим, подруга. Это неприемлемо, и профессиональное сообщество поддержит тебя», — заверила журналистка Эмма Хэмилтон (Emma Hamilton).

Представители телеканала назвали действия мужчины достойными порицания и выразили поддержку Бозарджян. Директор Спортивного совета Саванны Роберт Уэллс (Robert Wells) заявил, что организация также осуждает действия бегуна. Он добавил, что совет опознал нарушителя и отстранил его от всех соревнований.

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