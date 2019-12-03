Раскрыто число сексуальных домогательств на круизных лайнерах

Количество сексуальных домогательств на борту круизных лайнеров резко возросло. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на отчет Министерства транспорта США.

Согласно полученным данным, число жалоб (35) на домогательства среди пассажиров и членов экипажа за период с 1 июля по 30 сентября выросло на 35 процентов по сравнению с показателями предыдущего квартала.

Кроме того, эксперты оценивали общее количество жалоб на различные преступления, и лидером по такому параметру оказалась компания Carnival Cruise Lines. На кораблях этого перевозчика было зарегистрировано всего 28 прецедентов, большинство из которых связаны именно с сексуальными домогательствами.

Также о случаях домогательств сообщали клиенты Celebrity Cruise Lines, Disney Cruise Lines, MSC Cruises, Norwegian Cruise Lines и Royal Caribbean.

В декабре 2018 года журналистка Кейт Уайтхэд предложила выделить женщинам отдельную секцию в самолете и заявила, что это поможет справиться с домогательствами на борту. Она подчеркнула, что пришла к такому решению из-за участившихся случаев сексуальных домогательств в самолетах. Однако читатели не оценили предложение Уайтхэд.

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