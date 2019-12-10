В действиях WADA увидели стремление морально унизить Россию

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) стремится унизить Россию и отечественных спортсменов. Его слова приводит RT.

По его мнению, употребление запрещенных препаратов — проблема всего мирового спорта. «Россия — не самый злейший нарушитель антидопинговых правил. Но именно она оказалась в центре внимания по ряду причин», — подчеркнул он.

Материалы по теме «Мы — самая опозорившаяся страна в истории спорта» WADA не пощадило Россию. Спортсмены снова остались без флага и гимна

Агапитов добавил, что российские спортсмены «вынесут этот удар». «Они сильные, поэтому продолжат тренироваться в любых условиях. Наши атлеты готовы защищать честь своей страны даже под нейтральным флагом», — заключил он.

Ранее 10 декабря член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев обвинил генерального директора Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгерта в оказании давления на WADA. Он вспомнил призывы Тайгерта полностью отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

9 декабря исполком WADA отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах. Речь идет обо всех соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Дисквалификация продлится четыре года. Кроме того, Россия не сможет проводить эти старты на своей территории. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признали не соответствующим Кодексу WADA и лишили его лицензии на дальнейшую работу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!