Глава WADA порассуждал об изменениях в российском спорте

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди рассказал о влиянии действий организации на российский спорт. Его слова приводит «Комсомольская правда».

«Ну, мы явно кое-что изменили в российском спорте. В прошлом году мы решили вывести из тупика отношения и предложили возобновить сотрудничество с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) при условии допуска к базе данных Московской антидопинговой лаборатории», — рассказал Риди. Он добавил, что его разочаровало появление информации о манипуляциях с этими данными.

Кроме того, Риди выразил надежду на то, что ответственные за допинговый скандал люди «понимают ущерб, который они наносят молодым спортсменам в их собственной стране».

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных турнирах на четыре года. Речь идет обо всех соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, страна не сможет подавать заявку на проведение таких стартов. РУСАДА было лишено статуса соответствия.

Также WADA опубликовало список российских спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил. Речь идет о 41 тяжелоатлете, двух представителях тхэквондо, двух биатлонистах, а также одном борце и гребце на каноэ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!