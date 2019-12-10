Работа над «Игрой престолов» довела актера до тревожности и заикания

Актер Джон Брэдли, исполнивший роль Сэмвелла Тарли в сериале «Игра престолов», начал заикаться и испытывать тревожность из-за работы над шоу. Об этом он рассказал в подкасте Blank Podcast.

31-летний артист признался, что слишком вжился в образ Сэма, который много страдал и у которого было тяжелое детство. Эти сложности отразились на манере поведения персонажа, а затем и на самом Брэдли.

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«Были случаи, когда я пять минут стоял в окружении других актеров и не мог ничего сказать, просто не мог выговорить ни слова, а определенные звуки сбивали меня с толку», — поделился артист. По его словам, съемочная группа считала, что он просто забывает свои реплики. Некоторые думали, что он всегда ведет себя подобным образом, однако Брэдли пояснил, что это результат тревожности, до которой его довела работа над шоу.

Он пожаловался, что эти проблемы мешают ему на новых прослушиваниях, которые он начал посещать после окончания «Игры престолов». Актер добавил, что со временем ему стало все сложнее контролировать заикание, которое он изначально имитировал для роли.

Кит Харингтон, исполнивший в сериале роль Джона Сноу, также столкнулся с сильным стрессом после окончания съемок. В мае актер лег в реабилитационную клинику, чтобы пройти курс лечения от алкоголизма и переутомления.

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