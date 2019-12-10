Путин рассказал о тайной связи правозащитника Пономарева с японцами

Лидер ликвидированного правозащитного движения «За права человека» Лев Пономарев участвовал в переговорах с японской стороной и хотел содействовать им в передаче островов Курильской гряды. О тайной связи правозащитника с японцами заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека во вторник, 10 декабря, передает «Интерфакс».

По словам российского лидера, правозащитник «солидаризировался с позицией правительства США по Крыму» и занимался деятельностью, далекой от правозащитной.

Вместе с тем Путин отметил, что политические взгляды Пономарева не являются достаточным основанием для ликвидации его движения «в той части, во всяком случае, в которой она идет на пользу нашему гражданскому обществу». Президент отметил, что, несмотря на признание иностранным агентом, организация правозащитника получала президентские гранты.

Также президент подчеркнул, что организации признают иностранными агентами не чтобы помешать из работе, а чтобы сделать ее прозрачной.

В начале ноября Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» и его структурные подразделения по требованию Министерства юстиции. Движение попало в список иностранных агентов в феврале. Поводом для этого, предположительно, стало финансирование некоммерческой организацией Пономарева «Горячая линия». Также в 2018 году организация получила 40 тысяч долларов по гранту от комитета ООН по борьбе с пытками и 500 тысяч рублей от посольства Франции.

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