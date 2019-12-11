На Украине рассказали о новых козырях России в газовом вопросе

У России еще есть несколько новых нестандартных козырей в переговорах о продолжении транзита газа через украинскую территорию после 2020 года. Об этом глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев написал в своем Facebook.

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«У наших оппонентов еще есть несколько нестандартных "козырей". Поэтому праздновать победу точно рано», — написал он.

Комментарий Коболева был опубликован после переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского по газу, состоявшихся 9 декабря. Тогда главы двух государств не смогли договориться о каких-то конкретных решениях. Однако украинская сторона заявила, что Москве и Киеву удалось «разблокировать» детали будущих контрактов, такие как «возможность, формат, объем, цена». При этом исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина не обнуляет взаимные претензии с Россией по газовому вопросу.

Кроме того, Зеленский намекнул на то, что Россия готова вернуть Украине около трех миллиардов долларов, которые задолжала из-за решения Стокгольмского арбитража. Российская сторона между тем предложила скидку на газ в 25 процентов от нынешней цены. Ранее в Киеве уже говорили, что готовы взять долг газом.

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