Лукашенко рассказал о нежелании жить после докладов министров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о трудностях работы главой государства и о том, что из-за этого в некоторых ситуациях у него пропадает желание жить. Его слова передает БЕЛТА.

«После докладов министров жить не хочется», — поделился президент. По его словам, как правило, подчиненные с утра напакостят, но к обеду ситуация улучшается: «вроде какое-то солнце показалось из-за туч». Однако вечером неприятные ситуации могут повториться, в результате чего у главы государства могут возникнуть трудности с тем, чтобы уснуть ночью.

Подробностями своей жизни Лукашенко поделился на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов. Он сравнил свою профессиональную деятельность с карьерой врача, указав, что лечебное дело — «жестокая профессия». «Тебе за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени встать, поцеловать сапог. И после обеда могут так обругать, что жить не захочется», — рассказал он, добавив, что это почти как у него.

В октябре Лукашенко выступал перед студентами Академии управления и рассказал, кем он хотел бы работать после окончания президентского срока. По его словам, после ухода с президентского поста он предпочел бы стать ректором «где-то в учреждении». Однако, как отметил Лукашенко, он не может «сам себя назначить перед уходом».

В мае глава белорусского государства призывал учреждения высшего образования страны обратить внимание на более практико-ориентированную подготовку специалистов.

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