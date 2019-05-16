Лукашенко дал наказ университетским преподавателям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал учреждения высшего образования страны ориентироваться на более практико-ориентированную подготовку специалистов. Об этом сообщает БЕЛТА.

«У нас везде недостатков в вузах хватает. Надо ближе к жизни готовить студентов. А самое главное, чтобы они после окончания учебы приходили туда, куда надо — для чего они получали это образование. А не ехали непонятно куда и не просились все работать где-то там секретарями, референтами и советниками после студенческой скамьи», — считает белорусский лидер.

Кроме того, глава государства обратил внимание, что во время его визита в Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ) студенты читали зарубежную экономическую литературу. «Нам студентов надо готовить для нашей экономики, а не так, как нам кто-то там рекомендует», — подчеркнул он.

По его словам, студентов часто приходится переучивать уже на предприятии после окончания обучения.

Лукашенко также высказался о важности работы со студенческим сообществом. «Не забывайте, студенты всегда у нас не то что уже пороховая бочка, — нам просто повезло, что у нас студенты в вузах не такие, как где-то. Порядочные, основательные люди. Но, тем не менее, это свободолюбивые, своенравные люди. Поэтому с ними надо работать», — считает белорусский лидер.

В начале 2019 года Лукашенко потребовал не ориентироваться на российский опыт в сфере подготовки бакалавров и магистров. «Смотрите, чтобы ни в коем случае мы не заимствовали вот этот опыт, который переняла Россия, и сейчас не знает, что с ним делать», — сказал он.

По мнению белорусского президента, бакалавриат должен быть полноценным высшим образованием, а в магистратуру должны идти лишь те, кто хочет посвятить свою жизнь науке и преподаванию. Также президент обратил внимание и на качество школьной программы и тот факт, что туда попадают дисциплины, ранее характерные только для вузов.

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