Адвокат Трампа пообещал ему важную информацию после визита в Киев

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани после визита в Киев пообещал американскому лидеру важную информацию. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Джулиани вернулся в Нью-Йорк в прошлую субботу, 7 декабря. В тот день ему позвонил Трамп и спросил: «Что удалось заполучить?» На это юрист ответил: «Больше, чем можете себе представить». Всю полученную информацию Джулиани планирует оформить в 20-страничный доклад.

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Чиновник в администрации президента США сообщил WSJ, что Джулиани встречался с Трампом в Белом доме 13 декабря. Адвокат не ответил на вопросы издания о том, что обсуждалось в этой беседе. Проведенную поездку Джулиани в одном из текстовых сообщений назвал «секретным заданием» и отметил, что он «просто весело проводит время, пока демократы и их друзья пытаются разрушить его потрясающую карьеру».

Джулиани неоднократно выступал за проведение расследования в отношении властей Украины по поводу того, что сын кандидата в президенты США Хантер Байден получал миллионы долларов от украинской компании Burisma Holdings во время нахождения отца в должности вице-президента.

Также был обнародован разговор Джулиани с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным, которого в 2016 году уволили после переговоров Байдена-старшего с Петром Порошенко, занимавшим в то время пост президента Украины. Шокин считает, что это произошло по личной просьбе Байдена именно из-за «дела Burisma».

О том, что Джулиани прибыл в Киев, сообщала газета The New York Times со ссылкой на информированный источник. Отмечалось, что юрист планировал встретиться с бывшими украинскими прокурорами, среди которых Виктор Шокин и Константин Кулик. Также издание утверждало, что перед этим Джулиани посещал Будапешт, где провел беседу с бывшим генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

Джулиани согласился стать адвокатом Трампа в апреле 2018 года из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Ради этого он подал в отставку со своей должности в юридической фирме Greenberg Traurig.

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