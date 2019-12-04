Адвокат Трампа прибыл в Киев

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что Джулиани планирует встретиться с бывшими украинскими прокурорами, среди которых Виктор Шокин и Константин Кулик. По данным издания, во вторник, 3 декабря, в Будапеште адвокат американского лидера встретился с бывшим генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

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Ранее Джулиани заявил, что добивается выдачи виз четырем гражданам Украины, готовым подтвердить причастность участника президентской гонки Джо Байдена к «всевозможным преступлениям».

Скандал вокруг Хантера Байдена развернулся после того, как СМИ сообщили, что он получал миллионы долларов от Burisma Holdings в тот период, когда его отец занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. По данным The New York Times, Байден-младший зарабатывал в Burisma до 50 тысяч долларов в месяц и получил за несколько лет работы в компании около трех миллионов долларов.

Кроме того, был обнародован разговор Джулиани с Виктором Шокиным, которого в 2016 году уволили с должности генпрокурора после переговоров Байдена-старшего с Петром Порошенко, занимавшим в то время пост президента Украины. Шокин считает, что это произошло по личной просьбе Байдена именно из-за «дела Burisma». На необходимость прекратить расследование ему лично намекал бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт.

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