Адвокат Трампа стал почетным мэром еврейского поселка на Украине

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани получил статус «почетного мэра» поселка Анатевка под Киевом. Об этом сообщает «TheБабель».

Этот населенный пункт основал главный раввин Украины Моше Асман для еврейских семей, покинувших Донбасс.

Асман знаком с Джулиани уже около 15 лет, кроме того, главный раввин имеет близкие отношения с его клиентами, бизнесменами украинского происхождения Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Они собрали полмиллиона долларов для городка через благотворительную организацию «Американские друзья Анатевки».

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В мае Джулиани собирался принять титул почетного мэра Анатевки во время визита в Киев. Но из-за отказа властей начинать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера адвокат Трампа отменил поездку. Вместо этого Джулиани встретился с Асманом в Париже и принял от него большой ключ от городка, который засвидетельствовал его статус почетного мэра.

Скандал вокруг Хантера Байдена разразился после того, как СМИ сообщили, что он получал миллионы долларов от Burisma Holdings в тот период, когда его отец выполнял функции спецпредставителя США по Украине. По данным The New York Times, Байден-младший зарабатывал в компании до 50 тысяч долларов в месяц и получил за несколько лет работы около трех миллионов долларов.

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