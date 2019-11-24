Адвокат Трампа нашел способ доказать вину Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассказал, что есть улики, которые доказывают причастность бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена к коррупции на Украине. Он заявил об этом в интервью Fox News.

Джулиани отметил, что доказательства вины Байдена покрывались вашингтонскими СМИ на протяжении четырех лет. Адвокат Трампа намерен добиться выдачи виз четырем свидетелям из Украины, которые смогут подтвердить причастность Байдена к преступлениям. По его словам, у них также есть доказательства вины бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Информацию о масштабной коррупции на Украине скрывали посол Соединенных Штатов и Госдепартамент, заверил Джулиани. Он также возмутился тем фактом, что ФБР и Минюст не расследовали преступление. Адвокат американского президента уверен, что госслужбы знали об украинской энергетической компании Burisma, одним из руководителей которой являлся сын Джозефа Байдена Хантер. Джулиани заявил, что у него есть документы об отмывании трех миллионов долларов, которые поступили Хантеру Байдену.

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Также Джулиани хочет, чтобы были опубликованы стенограммы бесед Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко, в которых бывший вице-президент просил отправить в отставку Шокина. Он заявил, что опубликует доказательства вины Байдена и его окружения, если с ним что-то случится.

Скандал вокруг Байденов произошел после того, как СМИ сообщили, что сын Джо Байдена Хантер получал миллионы долларов от украинской компании Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го. В тот период Байден-старший занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.

Кроме того, был обнародован разговор адвоката президента Трампа Руди Джулиани с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным, которого в 2016 году уволили после переговоров Байдена-старшего с Петром Порошенко, занимавшим в то время пост президента Украины. Шокин считает, что это произошло по личной просьбе Байдена именно из-за «дела Burisma». На необходимость прекратить расследование ему лично намекал бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт.

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