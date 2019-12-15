Президент Армении захотел приехать на парад Победы

Президент Армении Армен Саркисян захотел приехать в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, если получит приглашение от российских властей. Об этом он рассказал РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что был бы рад, если бы оказался в этот день в российской столице. «Это наша победа, каждая семья в Армении внесла в нее свой вклад, и весь армянский народ, в том числе армянская диаспора за рубежом, были частью этой победы», — отметил Саркисян.

Он добавил, что день Победы важен «и для России, и для русских, и для армян, и для украинцев, и для узбеков, и для других народов».

Свое намерение приехать в российскую столицу на мероприятие подтвердили 17 лидеров, среди которых президенты Индии, Франции, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, Молдавии, Сербии, а также Чехии. Президент США Дональд Трамп также допустил свое присутствие на параде. Приглашение было отправлено и президенту Турции Реджепу Эрдогану.

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