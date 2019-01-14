Пашинян снова стал премьер-министром Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны. Указ в понедельник, 14 января, опубликовала пресс-служба президента страны.

В документе сказано, что Саркисян назначил Пашиняна премьер-министром страны, руководствуясь частью 1 статьи 149 конституции Армении. Согласно ей, президент страны должен после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания (первое заседание седьмого созыва парламента прошло 14 января) немедленно назначить на должность премьер-министра республики кандидата, представленного парламентским большинством.

Кандидатура Пашиняна была представлена фракцией «Мой шаг» (88 мест в Национальном собрании из 132).

Внеочередные выборы в Национальное собрание Армении состоялись 9 декабря 2018 года. Победу на них одержал альянс «Мой шаг» (70,43 процента голосов избирателей), лидером которого является Никол Пашинян. Также в парламент по итогам выборов попали партии «Процветающая Армения» (получила на выборах 8,26 процента голосов избирателей и 26 мест в парламенте) и «Просвещенная Армения» (6,37 процента голосов и 18 мест).

Никол Пашинян занимал должность премьер-министра Армении с 8 мая по 16 октября 2018 года. Подавая в отставку, он объяснил, что делает это ради роспуска Национального собрания и проведения досрочных парламентских выборов. При этом с 16 октября по 14 января он являлся исполняющим обязанности премьер-министра республики.

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