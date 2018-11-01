Армянский парламент подчинился Пашиняну и самораспустился

Национальное собрание (парламент) Армении на внеочередном заседании в четверг, 1 ноября, вновь отклонило кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра республики Никола Пашиняна на пост главы правительства, что, в свою очередь, привело к роспуску парламента. Об этом сообщает агентство «Новости-Армения».

Пашинян, как и во время первого голосования, которое состоялось 24 октября, был единственным кандидатом на пост премьера. Выдвижение носило формальный характер. «Все это делается для того, чтобы обеспечить полноценное выполнение установленной по конституции процедуры. В случае неизбрания премьер-министра на этом заседании Национальное собрание силой закона будет распущено», — заявила руководитель парламентской фракции «Елк» Лена Назарян.

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Проголосовавших «за» и «против» кандидатуры Пашиняна не было, 13 депутатов воздержались, указывает «Радио Азатутюн» (армянская служба «Радио Свобода»).

Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении 16 октября. Отставка нужна была для того, чтобы досрочно распустить Национальное собрание и провести внеочередные парламентские выборы в декабре текущего года, как того требует политик. По словам Пашиняна, выборы пройдут 9 декабря.

Команда Пашиняна и он сам были заинтересованы в неизбрании нового премьера, поскольку, согласно конституции, это единственный способ распустить Национальное собрание и провести досрочные парламентские выборы. На данный момент большинство мест в парламенте принадлежит бывшей правящей Республиканской партии (50 депутатов из 105). «Процветающая Армения» представлена 31 депутатом, «Дашнакцутюн» имеет семь мандатов. Три эти фракции находятся в оппозиции.

Власть к парламентскому меньшинству перешла 8 мая, когда Пашинян был избран премьер-министром Армении. На эту должность он был выдвинут фракцией «Елк» (девять депутатов), которая обладает наибольшим числом министерских портфелей в правительстве республики. Еще восемь депутатов Национального собрания не входят ни в одну из фракций.

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