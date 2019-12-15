Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Манчестер Сити» пройдет онлайн

«Арсенал» примет «Манчестер Сити» на «Эмирейтс» в 17-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона 2019/20. Матч состоится 15 декабря и начнется в 19:30 мск. Смотрите прямую видеотрансляцию онлайн по сезонной подписке в подарок.

В 16-м туре «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» и прервал безвыигрышную серию во всех турнирах, которая состояла из девяти матчей. За это время клуб уволил Унаи Эмери. Обязанности главного тренера клуба исполняет Фредрик Юнгберг. В данный момент у команды 22 очка, она располагается на девятой строчке в турнирной таблице.

Последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Арсенала» завершались победами «горожан». Кроме того, более двух месяцев «Арсенал» не покидает поле без пропущенных мячей. Команда Хосепа Гвардиолы пропускала в последних десяти матчах. В то же время во всех этих встречах «горожане» забивали сами.

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