«Бернли» на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 14 декабря, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 58-й минуте голом отметился форвард бордовых Крис Вуд.

«Бернли» прервал серию из трех поражений в АПЛ подряд, набрал 21 очко и находится на 12-м месте в турнирной таблице. У «Ньюкасла» на одно очко больше, команда располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Бернли» 21 декабря на выезде сыграет с «Борнмутом». «Ньюкасл» в тот же день на своем поле примет «Кристал Пэлас».

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