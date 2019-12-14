«Вест Хэм» на выезде обыграл аутсайдера АПЛ

«Вест Хэм» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) на выезде обыграл «Саутгемптон» — аутсайдера чемпионата. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 14 декабря, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 37-й минуте молотобойцев вывел вперед французский форвард Себастьен Аллер. Во втором тайме зрители не увидели голов.

«Вест Хэм» набрал 19 очков и вышел на 15-е место в чемпионате. Аутсайдер АПЛ «Саутгемптон» с 15 очками находится на 18-й позиции.

В следующем туре «Вест Хэм» 21 декабря на своем поле примет «Ливерпуль». «Саутгемптон» в тот же день на выезде сыграет с «Астон Виллой».

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