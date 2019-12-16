Раскрыты самые ненадежные пароли года

Компания NordPass раскрыла небезопасные пароли, которые люди использовали в 2019 году. Эксперты пояснили, что собрали базу из 500 миллионов утекших в сеть паролей и выявили самые ненадежные из них.

Среди самых распространенных уязвимых паролей оказались те, что состоят из простых комбинаций цифр (12345,111111,123321) или сочетаний букв, формирующих вертикальную или горизонтальную линию на QWERTY-клавиатуре (asdfghjkl, qazwsx, 1qaz2wsx).

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Эксперты отметили, что небезопасно использовать в качестве пароля распространенные женские имена. Выяснилось, что больше 800 тысяч людей используют пароль «password», который также является ненадежным. Кроме того, в списке оказались такие простые пароли, как «iloveyou», «test», «princess», «sunshine», «monkey», «family», «football».

По словам специалистов, в топе уязвимых паролей в этом году оказались те же самые комбинации, что и в прошлом. Они объяснили, что причина этого состоит в том, что люди не хотят запоминать длинные и сложные пароли, а также считают, что им нечего скрывать.

Ранее специалисты в области кибербезопасности назвали главные виды угроз в сети, которые ожидают юзеров в будущем. По их мнению, злоумышленники найдут новые сложные способы заражать устройства.

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