«Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче АПЛ

«Кристал Пэлас» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 16 декабря, и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме зрители не увидели голов. На 54-й минуте Ниль Мопе вывел «чаек» вперед. Через 22 минуты Уилфрид Заха восстановил равенство.

«Брайтон» после 17-ти туров имеет в активе 20 очков и находится на 13-м месте. «Кристал Пэлас» набрал 23 очка и занимает девятую позицию.

В следующем туре «Кристал Пэлас» 21 декабря на выезде сыграет с «Ньюкаслом». «Брайтон» в тот же день на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед».

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