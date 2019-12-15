«Тоттенхэм» прервал 11-матчевую беспроигрышную серию «Вулверхэмптона» в АПЛ

«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Вулверхэмптоном» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 15 декабря, и завершилась со счетом 1:1. На восьмой минуте гостей вывел вперед Лукас Моура. Через час равенство восстановил Адама Траоре. На 91-й минуте Ян Вертонген принес победу «шпорам».

«Тоттенхэм» прервал 11-матчевую беспроигрышную серию «Вулверхэмптона» в матчах АПЛ, набрал 26 очков и занимает пятое место в чемпионате. «Волки» с 24 очками располагаются на восьмой строчке.

В следующем туре «Тоттенхэм» 22 декабря на своем поле примет «Челси». «Вулверхэмптон» днем раньше на выезде встретится с «Норвичем».

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