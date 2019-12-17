Российский «Фрегат» для Европы снова оказался неисправен

Планировавшийся на 17 декабря пуск с космодрома Куру (Французская Гвиана) ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с пятью европейскими спутниками отложен на сутки, поскольку разгонный блок «Фрегат» российского производства снова оказался неисправен, сообщает «Роскосмос».

Причина переноса старта — сбой в системе управления разгонного блока. «Ведется анализ причин для устранения неисправности. Принято решение о переносе пуска на резервную дату», — говорится на сайте госкорпорации.

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В феврале европейский оператор Arianespace сначала отклонил предложение российского предприятия «НПО Лавочкина» о ремонте «Фрегата» на космодроме Куру путем наложения «заплатки» и не дал согласие на проведение сварочных работ в «полевых условиях», однако потом передумал.

В январе стало известно, что запуск с Куру первых спутников системы глобального интернета OneWeb будет перенесен из-за аномалии (микроотверстие в магистрали с гелием) в разгонном блоке «Фрегат» ракеты «Союз-СТ-Б».

Производителем «Союза-СТ-Б» является самарский ракетно-космический центр «Прогресс», «Фрегата» — химкинское «НПО Лавочкина» («Лавочка»).

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