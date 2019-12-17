Появились подробности гибели бойца MMA через три дня после поединка

Президент Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко раскрыл подробности гибели бойца смешанного стиля (MMA) Бекзода Нурматова через три дня после поединка. Его слова приводит ТАСС.

Яценко заявил, что после боя от Нурматова не поступало жалоб. Когда врачи провели осмотр, 28-летний боец находился в сознании, а затем у него резко поднялось давление. «Его быстро доставили в больницу, где выяснилось, что у него произошел инсульт. По заверениям секундантов, он после боя очень сильно нервничал и не мог успокоиться», — отметил глава ACA.

Нурматов скончался 7 октября от инсульта. За три дня до этого он провел поединок против россиянина Беслана Исаева на турнире ACA 100 в Грозном, где проиграл раздельным решением судей.

Узбекистанский боец начал карьеру в декабре 2016 года. На его счету одна победа и четыре поражения в смешанных единоборствах.

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