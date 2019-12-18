Описано состояние Кокорина в «Зените»

Футболист петербургского «Зенита» Магомед Оздоев описал состояние одноклубника Александра Кокорина. Его слова приводит «Чемпионат.com».

По словам Оздоева, Кокорин чувствует себя великолепно. «Уровень у него всегда был в порядке», — добавил футболист.

Оздоев подчеркнул, что всегда считал его «хорошим парнем», и последние события из жизни Кокорина никак на это не повлияли. «Все допускают ошибки. Он прекрасно понял, что совершил», — заключил он.

12 декабря главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал условия, при которых Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев смогут вернуться в состав команды. По словам специалиста, игроки должны проявить себя на поле и восстановить репутацию за его пределами.

В сентябре 2019-го оба спортсмена вышли из колонии по условно-досрочному освобождению. В официальных матчах игроки смогут принять участие после зимней паузы, так как сразу после выхода на свободу Российский футбольный союз отказался регистрировать их, сославшись на регламент.

В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы. Футболисты стали фигурантами уголовных дел. В общей сложности они провели почти год в СИЗО и колонии.

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