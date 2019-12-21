Российский боец UFC объяснил отказ от флага

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков объяснил, почему не выходит на поединки под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) без национального флага.

Соответствующий вопрос задал спортсмену один из подписчиков в Instagram. Волков ответил, что российский флаг накладывает на него дополнительную ответственность. Кроме того, он отказался от предложения одного из поклонников выйти на бой с флагом Казахстана.

В ноябре на вопрос о флаге ответил чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Он отметил, что отказ от российского триколора не делает его меньшим патриотом. «Представляю страну по-своему», — подчеркнул боец.

Волков провел шесть поединков под эгидой UFC, одержав пять побед и потерпев одно поражение. В последний раз он выходил в октагон в ноябре на турнире в Москве и победил американца Грега Харди.

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