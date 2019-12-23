Пентагон столкнулся с нехваткой кадров

Законодатели и эксперты обеспокоены в связи с уходом из Пентагона шести высокопоставленных чиновников за последний месяц. В связи с предстоящими выборами президента США в 2020 году остается все меньше времени для поиска и назначения новых кандидатов, пишет издание The Hill.

Сенат Конгресса США в четверг, 19 декабря, утвердил трех кандидатов в Пентагон: Лизу Хершман на пост главного управляющего, Дану Дизи на пост главного информационного директора и Роберта Сандера на пост генерального советника в ВМС. Однако это не решает проблему нехватки кадров, и теперь сенату придется «смириться» с новыми кандидатурами и назначить их на должности в кратчайшие сроки. В итоге, пишет издание, штат Минобороны США «часто не имеет ресурсов, чтобы принять достаточно серьезные решения».

Как рассказал член комитета по вооруженным силам сената Джек Рид, массовые увольнения, которые начались с уходом в конце ноября министра ВМС США Ричарда Спенсера, привели к «дисфункции» Пентагона.

Еще одной причиной кадровой проблемы является ограниченное число подходящих кандидатов, которые поддерживают президента США Дональда Трампа. Согласно прогнозам экспертов, предстоящие в 2020 году выборы главы государства еще больше усложнят ситуацию с поиском кадров.

Однако шеф Пентагона Марк Эспер уверен, что происходящее вполне нормально, и в скором времени он планирует провести еще несколько кадровых перестановок. Министерству необходимо «устойчивое лидерство», чтобы «заполнить кадровые пробелы».

В конце ноября Эспер освободил Ричарда Спенсера от должности министра ВМС. По данным СМИ, причиной увольнения стали действия главы военно-морского министерства после скандала с морпехом Эдвардом Гэллахером, которого обвиняли в убийстве пленного террориста и обстреле гражданских лиц. Спенсер якобы просил Эспера не вмешиваться в это дело в обмен на добровольный уход военнослужащего.

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