Министр экономики Украины назвал свои «красные линии»

Министр экономики Украины Тимофей Милованов рассказал о своих «красных линиях» в реформах правительства. Интервью с политиком опубликовало издание «РБК-Украина».

По словам Милованова, во всех своих действиях он будет отталкиваться не от своих личных взглядов на экономику, а от желаний украинцев, поскольку «находится на подводной лодке посреди войны».

«Ты уже на лодке, у тебя нет "красных линий". У тебя "красная линия" — это когда ты становишься неэффективным», — подчеркнул министр. Он также заявил, что уйдет со своего поста если поймет, что больше не может приносить пользу.

По словам политика, ценности, которые он не может переступить, являются личными, а не экономическими. В частности, он сказал, что не смог бы работать в правительстве бывшего президента Виктора Януковича, поскольку тот не хотел блага для Украины.

Ранее Милованов заявлял, что в приоритете у него всегда были сальса и парусный спорт, а не политическая деятельность. «Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался только по личным делам. Меня никогда не интересовала особо Украина и какие-то реформы. Меня интересовал парусной спорт и сальса», — заявил он.

Кроме того, министр рассказал о своих профессиональных компетенциях. Он подчеркнул, что всегда занимался сугубо теоретическими дисциплинами, включая теорию игр и теорию контрактов, а в экономике «никогда ничего не понимал и продолжает ничего не понимать».

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