Сгоревший украинский интернат штрафовали за нарушения на 34 гривны

Сгоревший психинтернат в Луганской области ранее уже штрафовался за нарушение техники безопасности. Об этом говорится в репортаже «Общественного телевидения Донбасса». Запись доступна на YouTube.

Два года назад там обнаружили нарушения, связанные с путями эвакуации и системами пожарной защиты. За это интернат был оштрафован на 34 гривны (90 рублей).

Более того, в сентябре этого года там уже горело складское помещение.

Пожар в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната разгорелся около девяти вечера в воскресенье, 22 декабря. В результате ЧП погибли четыре человека, еще трое пострадали и были госпитализированы.

Возгорание удалось локализовать в 21:32 и полностью ликвидировать в 22:55. В ходе работ выяснилось, что пожар начался в одной из палат. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела по статьям о «нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности» и «служебной халатности».

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