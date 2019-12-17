Названа причина смертоносного пожара в Одессе

Начальник полиции Одесской области Олег Бех назвал причину смертоносного пожара в одном из колледжей Одессы. Его слова передает РБК-Украина.

По его данным, следствие пришло к выводу, что возгорание стало результатом неисправности электропроводки или бытовых электроприборов. Кроме того, было установлено, что пожар начался в одном из кабинетов на третьем этаже шестиэтажного здания. К такому заключению следователей подтолкнули «характерные признаки и изъятые с места происшествия предметы».

Другие версии, которые рассматривались правоохранительными органами, — поджог и неосторожное обращение с огнем — больше не считаются действительными, отметил Бех. Он также заявил, что в настоящий момент на месте происшествия работает присланная из Киева комиссия, чье заключение позволит сделать окончательные выводы о причинах пожара.

Пожар в Одессе начался в среду, 4 декабря, в шестиэтажном здании 1914 года постройки, известном как доходный дом Асвадурова. В нем располагались Институт морской биологии, филиал Института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

В результате трагедии погибли 16 человек. Тела 14 погибших были найдены на месте пожара под завалами, еще двое скончались в больнице. Число жертв является окончательным — из-под завала достали тела всех, кто до сих пор считался пропавшим без вести.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура по жертвам пожара. «Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины», — заявил глава государства.

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