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Число жертв пожара в Одессе снова увеличилось

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Число жертв пожара в колледже Одессы снова увеличилось. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате трагедии погибли 16 человек. Тела 14 погибших были найдены на месте трагедии под завалами, еще двое скончались в больнице. Число жертв является окончательным — из-под завала достали тела всех, кто до сих пор считался пропавшим без вести. При этом личности троих погибших, чьи тела были обнаружены последними, пока не идентифицированы. Всего в результате происшествия пострадали 30 человек, восемь из них до сих пор находятся в больницах.

Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. К ним привлечено 227 человек и 40 единиц техники.

Ранее сообщалось об увеличении числа жертв до 12 человек. При этом оставались люди, считавшиеся без вести пропавшими.

Еще до выяснения судьбы всех находившихся в колледже президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура по жертвам пожара. «Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины», — заявил глава государства.

Пожар начался в среду, 4 декабря, в шестиэтажном здании 1914 года постройки, известном как доходный дом Асвадурова. В нем располагались Институт морской биологии, филиал Института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Источник огня находился в помещениях колледжа на третьем этаже. Причина произошедшего официально не названа, начато досудебное расследование, установлены два подозреваемых.

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